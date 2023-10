Le jour où... il y a 10 ans, l'Italie battait pour la dernière fois le XV de France

Au retour des vestiaires, le XV de France poursuit sur sa lancée et Frédéric Michalak passe une nouvelle pénalité (50', 13-18). Les Bleus ne le savent pas encore, mais leur compteur n'évoluera plus. Les Italiens, eux, piègent les Français sur une contre-attaque de 80 mètres, concrétisée par un essai de Martin Castrogiovanni, et reprennent l'avantage (58', 20-18). La Squadra Azzurra se sent pousser des ailes et, grâce à un second drop, concrétise un nouveau moment de domination (69', 23-18). Le score ne bougera plus. Les Bleus, fébriles en touche et bousculés en mêlée, s'inclinent pour la troisième fois de leur Histoire (et dernière, à ce jour) face à l'Italie.

Une immense désillusion face à des Italiens en constante progression, et qui voient grand. "Si on garde ce rythme, dans le futur, peut-être" que l'Italie gagnera le Tournoi, s'enflammera même Jacques Brunel, alors sélectionneur de l'Italie, à l'issue de la partie. "Aujourd'hui, nous avons donné une bonne image de notre rugby, mais aussi de notre caractère."