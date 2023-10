France-Italie : le XV tricolore s'attend à "un match très, très difficile"

"C’est une équipe qui est blessée, on s’attend à ce qu’ils aient une forte réaction. Ils jouent un match où ils n'ont rien à perdre. On s'attend à un match très, très difficile", a ainsi analysé le sélectionneur. "On est certains que ça va taper fort", a renchéri Charles Ollivon, qui a été désigné capitaine pour cette rencontre, en l'absence d'Antoine Dupont. "On se doute qu'ils ne vont pas montrer le même visage que ce qu'ils ont fait contre les All Blacks", a-t-il indiqué, estimant que les Italiens "auront à cœur de tout donner pour ce match éliminatoire."

D'autant que les Azzuri ont déjà pu poser des difficultés aux Bleus par le passé. Ce fut notamment le cas en février dernier, lors du Tournoi des Six nations, durant lequel le XV de France était mené dans les dernières minutes du match, avant de s'imposer, 29 à 24. "Il y a toujours beaucoup de tensions sur ces matchs-là", a reconnu Jonathan Danty, à propos des rencontres France-Italie. "Ils vont vouloir déplacer le ballon. Je pense que l’Italie a mis la meilleure équipe pour ce match", a encore jugé Jonathan Danty, tout en étant rassurant : "Mais nous aussi, avec notre compo, on a de quoi répondre."