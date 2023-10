EN DIRECT - France-Italie : les quarts... ou la porte pour les Bleus ?

Faux pas interdit pour le XV de France. En dépit de leurs trois victoires en autant de matchs dans cette phase de poules, les Bleus n'ont toujours pas validé, mathématiquement, leur ticket pour les quarts. Ils restent sous la menace de l'Italie, qu'ils affrontent vendredi 6 octobre (à 21h, en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info). Bien qu'ils aient pris un coup sur la tête contre les All Blacks (96-17), les Azzurri peuvent encore jouer les trouble-fêtes en sortant le pays hôte de sa Coupe du monde. Une victoire leur assurerait de rallier la phase éliminatoire d'un Mondial pour la première fois de leur histoire.

Un danger que Fabien Galthié et ses joueurs prennent au sérieux. Et ce, même si, en 47 confrontations, la Nazionale n'a dominé le XV de France qu'à trois reprises. Toujours privés d'Antoine Dupont, dont la participation à un éventuel quart de finale est suspendue à un rendez-vous médical, lundi 9 octobre, les Bleus savent qu'une contre-performance serait synonyme d'élimination. "On n'est pas dans une configuration de match de poules, où on pourra se rattraper derrière", a mis en garde Laurent Labit, l'entraîneur chargé de l'attaque. "Soit on est en vie et on continue, soit on est mort et on rentre."