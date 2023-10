Maxime Lucu "prêt à endosser ce rôle de numéro 9" en l'absence d'Antoine Dupont, selon Matthieu Jalibert

"C'est vraiment un joueur complet, capable de bien faire jouer l'équipe et de la soulager avec son jeu au pied. C'est aussi un excellent défenseur", a-t-il mis en avant, alors qu'il était interrogé sur celui qui pourrait remplacer Antoine Dupont au poste de demi-de-mêlée. "Maxime est un gros bosseur, il travaille énormément. Il connaît bien le système, ça fait longtemps qu'il est dans le groupe. Il est prêt à endosser ce rôle de numéro 9", a-t-il encore jugé, trouvant par ailleurs qu'il le trouvait "très serein" en amont de cette rencontre qui doit déjà sceller le destin des Bleus dans cette Coupe du monde.

Si Maxime Lucu est titularisé alors qu'Antoine Dupont ne devrait pas faire son retour sur le terrain avant les quarts de finale, c'est donc la charnière de l'UBB, avec Matthieu Jalibert à l'ouverture, qui devrait être choisi. "C'est forcément un peu plus facile, on joue toute l'année ensemble et on se connaît vraiment bien", a d'ailleurs estimé l'ouvreur à propos d'une éventuelle association.