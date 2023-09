France-Namibie : les Bleus n'ont pas de "message à envoyer" après la large victoire des All Blacks

Les ambitions auraient pu être plus élevées pour le XV de France, qui se fixe comme objectif d'aller décrocher son premier titre mondial. Depuis le début de la Coupe du monde de rugby, les Namibiens proposent effectivement peu de jeu et sont largement battus par leurs adversaires. Après une défaite 52 à 8 contre l'Italie, ils se sont fait écraser 71 à 3 vendredi 15 septembre contre la Nouvelle-Zélande, en encaissant 11 essais. Mais Matthieu Jalibert l'a assuré, "on n'est pas dans la comparaison avec les autres".

"Les All Blacks ont fait un gros match, mais on n'a pas pour objectif de marquer plus qu'eux ou d'envoyer un message", a insisté le demi d'ouverture bordelais. "On a beaucoup de respect pour la Namibie, on les prend très au sérieux, et on veut juste gagner ce match et se rassurer en attaque et en défense", a-t-il encore ajouté, après une prestation tricolore jugée moyenne contre l'Uruguay. "Le but, chaque week-end, est d'améliorer notre jeu", avait estimé Matthieu Jalibert un peu plus tôt.