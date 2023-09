France-Namibie : neuf changements effectués par les "Welwitschias" pour affronter le XV de France

Seuls le demi d'ouverture Cliven Loubser, l'ailier Gerswin Mouton, le pilier Johan Coetzee, les troisièmes lignes Johan Retief et Prince Gaoseb et le capitaine Johan Deysel conservent leur place de titulaires au sein des Welwitschias, selon la composition dévoilée mardi 20 septembre à Marseille. "C’est important de donner à chaque joueur l’occasion de jouer en Coupe du Monde. Notre état d'esprit, c’est de nous préparer en vue du dernier match, de voir ce que les joueurs peuvent offrir et d'avoir la meilleure équipe possible à ce moment-là", a justifié le sélectionneur, en conférence de presse.

"C'est une super expérience pour beaucoup de jeunes et de joueurs qui participent à leur première Coupe du Monde", a-t-il ajouté, estimant que l'un des objectifs pour la Namibie, était que "l’équipe s'étoffe, en particulier contre les nations du tier 1. On n’a pas souvent l’occasion de jouer contre ces équipes, c'est donc important pour nous."