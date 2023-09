EN DIRECT - France-Namibie : les Bleus vont-ils raviver la flamme ?

Ils doivent rectifier le tir. Retombés de leur nuage néo-zélandais contre l'Uruguay (27-12), suscitant des doutes sur leur profondeur de banc, les Bleus vont ressortir l'artillerie lourde. La prestation, décevante et inaboutie, face aux Teros a poussé Fabien Galthié à revoir ses plans et rappeler ses cadres, Antoine Dupont et Thomas Ramos en tête, pour retrouver de l'élan, jeudi 21 septembre (à 21h, en live commenté sur TF1info) au moment d'affronter la modeste Namibie.

Face aux Welwitschias, corrigés deux fois par l'Italie (52-8) puis la Nouvelle-Zélande (71-3), les partenaires d'Anthony Jelonch, qui a rejoué ses premières minutes en Bleu contre les Uruguayens, auront à cœur de montrer un autre visage, plus conquérant et plus discipliné. Les Tricolores, qui ont "envie de prendre du plaisir" sans penser au score, devront toutefois devoir faire le plein de points, en assurant le bonus offensif (quatre essais marqués), comme les Azzurri et les All Blacks avant eux.