"Un super joueur", "très investi"… Jo Deysel, le capitaine de la Namibie vu par son ancien club de Colomiers

"C'était vraiment le puncheur de notre équipe", explique auprès de TF1info Anthony Coletta, capitaine de Colomiers rugby et qui a côtoyé le centre namibien durant ses trois dernières années de contrat. "C'est un joueur extraordinaire, le meilleur centre avec qui j'ai joué, costaud en défense, très costaud en attaque", a-t-il loué, assurant : "Ce qu'il arrivait à faire sur le terrain, c'était extraordinaire et j'ai toujours dit qu'il avait le niveau pour jouer plus haut largement. C'est vraiment une fierté d'avoir évolué à ses côtés."

Des performances également saluées par son ancien coach, Julien Sarraute. "Jo, c'est quelqu'un d'irréprochable dans son investissement. C'est un coéquipier modèle, quelqu'un de très investi dans ses entrainements", se rappelle-t-il, mettant aussi en avant son activité sur le terrain. "C'est un joueur qui est très performant, qui met beaucoup d'intensité dans son jeu, qui est capable de gagner des duels que ce soit offensif ou défensif."

Décrit comme quelqu'un de "discret", voir "taiseux", Johan Deysel était malgré tout apprécié au sein de son club. "Il était très attachant, un garçon assez discret, qui ne parlait pas pour rien dire", se rappelle Anthony Coletta, tandis que le président du club de Colomiers, Alain Carré parle d'"un super garçon, quelqu'un de nickel, qui faisait partie de la famille. Ça fait plaisir d'avoir des joueurs de sa trempe."