"On n'est pas champions du monde" : tombeurs des All Blacks, les Bleus ne veulent "pas s'enflammer"

"Ça nous tenait à cœur de montrer une belle attitude et de mettre une grosse intensité. C'est une entrée en lice, on n'est pas champions du monde", a tempéré le troisième ligne Grégory Alldritt, désigné "homme du match" face aux All Blacks mais déjà tourné vers l'Uruguay (le 14 septembre, à 21h, en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info). "On est satisfaits mais il ne faut pas oublier qu'il y a match dans six jours. On a été consistants pendant 80 minutes et c'est grâce à ça qu'on a pu gagner. Il va falloir bien récupérer et récupérer vite." "On a bien démarré ce soir. Ça lance la compétition, mais il faut rester mobilisés", a insisté son coéquipier, François Cros. "On va savourer ce soir et vite basculer sur le prochain match." Voilà qui est dit.