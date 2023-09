Coupe du monde de rugby : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match France - Nouvelle-Zélande ?

La Coupe du monde de rugby, c'est (presque) parti ! Ce vendredi 8 septembre, quelques instants après la cérémonie d'ouverture ainsi que le célèbre haka des All Blacks, le XV de France affronte la Nouvelle-Zélande au Stade de France pour le premier des 48 matchs de la plus prestigieuse des compétitions du ballon ovale. Un immense choc, quasiment aux allures de finale, entre des Tricolores qui rêvent d'un premier sacre planétaire et les triples champions du monde.