Jean Dujardin, un passionné de rugby aux commandes de la cérémonie d'ouverture du Mondial

Depuis, Jean Dujardin a été sollicité pour vivre le Mondial de l'intérieur. L'acteur de 51 ans a fait partie des mains innocentes chargées de réaliser le tirage au sort de la Coupe du monde. Et c'est lui qui sera aux manettes de la cérémonie d'ouverture ce vendredi, dès 20h (à suivre sur TF1 et MYTF1), avant le début des hostilités. Après l'avoir co-écrite avec le concepteur de spectacles Olivier Ferracci et la metteuse en scène Nora Matthey de l'Endroit, Jean Dujardin en sera l'une des incarnations principales afin de mettre en lumière "le savoir-faire et l'art de vivre français".