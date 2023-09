Coupe du monde de rugby 2023 : le All Black Jordie Barrett, forfait pour le match contre les Bleus

Cette blessure portera-t-elle préjudice aux All Blacks face à des Français bien décidés à entamer "leur" Mondial avec succès ? Réponse ce vendredi 8 septembre, pour le match d'ouverture de la compétition, une rencontre à suivre en direct sur TF1, MyTF1 et TF1info. Les Néo-zélandais affronteront ensuite la Namibie à Toulouse (15 septembre), l’Italie à Lyon (29 septembre) et l'Uruguay toujours à Lyon (5 octobre).