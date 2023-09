Fabien Galthié, la machine à gagner des Bleus à l'assaut de son plus grand défi

Le compte à rebours s'apprête à prendre fin. Nommé sélectionneur du XV de France en 2019, Fabien Galthié, 54 ans, a endossé le costume avec un objectif affiché : préparer les Bleus pour la Coupe du monde 2023, "leur" Coupe du monde, organisée sur le sol français. Un mandat de quatre ans (il a depuis prolongé jusqu'en 2027) marqué par le retour du rugby tricolore au plus haut niveau sur la scène internationale, avec un système de jeu séduisant, basé sur un gros pack et des lignes arrières à la liberté de mouvements. Mais son plus grand défi commence ce vendredi 8 septembre, avec la réception de la Nouvelle-Zélande (21h15 en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info), en ouverture du Mondial.

Ce choc, Fabien Galthié le connaît depuis 2020, et le tirage au sort. Dans les faits, il le prépare même depuis 2019 et l'élimination du XV de France en quarts de finale de la Coupe du monde au Japon. Tout juste intronisé, le sélectionneur des Bleus convie la presse en novembre 2019 à Montgesty, un petit village du Lot dont son père est le maire, situé à quelques kilomètres de Cahors, sa ville natale. Dans un cadre champêtre, il y présente son nouveau staff, chargé de la montée en puissance des Tricolores pour les quatre prochaines années.