"Ka mate ! Ka mate !" : l'histoire et les secrets du célèbre haka des All Blacks

Décliné sous plusieurs formes, le haka n'est pas l'apanage du "XV de la fougère". Les nations du Pacifique Sud - les Fidji, les Tonga et les Samoa -, où les Maoris sont nombreux, l'interprètent aussi. Ce qui donne lieu à un "double haka" lorsqu'elles se croisent, à l'image de l'affrontement entre la Nouvelle-Zélande et les Tonga à St James's Park lors de la Coupe du monde 2015. Les Tongiens avaient été les premiers à se mettre en action en exécutant le "Sipi Tau". Ils avaient ensuite été "imités" par les futurs triples champions du monde (1987, 2011 et 2015) et leur "Ka mate", le seul haka des All Blacks jusqu'en 2005.

Le 27 août 2005, alors que la Nouvelle-Zélande s'apprête à défier l'Afrique du Sud, à Dunedin, la voix du capitaine Tana Umaga transperce la froide nuit de Dunedin. Il lance, à la surprise générale, le premier "Kapa O Pango" de l'histoire. Un haka composé à la demande des joueurs néo-zélandais, suite à l'affront des supporters des Springboks, qui ont osé ne pas respecter le "Ka mate" lors d'un précédent test-match, en le couvrant de cris et de huées. Ce haka, conseillé par l'artiste et universitaire néo-zélandais, Derek Lardelli, est plus féroce, puisque les All Blacks, les yeux exorbités, comme injectés de sang, miment ce qui s'apparente à un égorgement. Un geste final, réservé pour "les grandes occasions", que le XV de France a affronté plusieurs fois, comme lors de la finale de la Coupe du monde 2011, remportée sur le fil par les Néo-Zélandais (8-7).