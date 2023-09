"Ka Mate" ou "Kapa o Pango", on a traduit les paroles des deux hakas des All Blacks

C'est un moment attendu avant tous les matchs des All Blacks. À quelques minutes du coup d'envoi, regroupés sur la ligne médiane, les hommes en noir récitent le haka, une danse chantée maorie, sous le regard fasciné du public et de millions de téléspectateurs. Les yeux exorbités, en transe et langues tirées, ils claquent leurs mains sur leurs poitrines, leurs cuisses, puis leurs coudes, au rythme des éclats de voix de leur capitaine, leur leader, qui transpercent le silence du stade. Un cérémonial millimétré, un duel intimidant pour leurs adversaires, avant même que le combat ne débute, lors duquel le temps se fige.

Au gré des confrontations, et de l'adversité proposée, les triples champions du monde interprètent une des deux versions du haka. Soit le "Ka Mate", le haka le plus connu et le plus utilisé, créé vers 1820, soit le "Kapa O Pango", un haka imaginé spécialement pour eux et exécuté pour la première fois en 2005 pour laver un affront sud-africain. Plus violente, cette version revisitée, décriée pour son geste final - le mime d'un égorgement -, est habituellement réservée pour "les grandes occasions".