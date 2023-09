Coupe du monde de rugby 2023 : des poules à la finale, un parcours qui sera semé d'embûches pour les Bleus

Premier objectif de cette Coupe du monde : parvenir à sortir de la phase de poules, défi que la France a toujours relevé lors des précédentes compétitions. Si la rencontre contre la Nouvelle-Zélande est très attendue en termes de jeu, elle n'est pas déterminante, mais donnera le ton pour le reste du parcours des Bleus durant cette phase. Afin de se qualifier pour les quarts de finale, les équipes doivent effectivement finir premières ou deuxièmes de leur poule.

Une victoire contre la Nouvelle-Zélande permettra au XV de France, en plus d'entamer avec force la compétition, d'aborder le reste de ses matchs avec moins de pression. Face à l'Uruguay et la Namibie, respectivement 17ᵉ et 21ᵉ nations dans le classement World Rugby, la victoire semble assurer pour les Bleus, laissant un possible joker contre l'Italie. En cas de défaite contre la Nouvelle-Zélande, les Bleus devront expressément gagner tous leurs matchs, ajoutant de la pression pour la rencontre contre l'Italie, une nation qui a pu, précédemment, donner du fil à retordre à la bande à Dupont.