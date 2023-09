France-Nouvelle-Zélande : l’étonnante histoire derrière le nom du All Black, Leicester Fainga'anuku

Rugbyman de génération en génération. Ancien pilier des Tonga, Malakai Fainga'anuku a légué à son fils sa passion pour ce "sport de voyou joué par des gentlemen", selon l'adage. Et cela a commencé dès sa naissance, où rien n'a été laissé au hasard.

Le prénom Leicester, hors norme s'il en est, rend hommage à la victoire historique des Tonga contre l'Italie (28-25), lors de la Coupe du monde 1999, au lendemain de laquelle est né le virevoltant ailier. Lors de cette rencontre irrespirable, les coéquipiers de Malakai Fainga'anuku s'imposent sur le gong, grâce à un essai (79') et un drop (80') inscrits coup sur coup. Et il se trouve que cet inattendu retournement de situation est survenu sur la pelouse du Welford Road Stadium... à Leicester. "Mon nom a commencé avec mon père. Il jouait pour les Tonga à l'époque, en Angleterre, lors de la Coupe du monde de 1999. C'était au Leicester Stadium. Les Tonga ont gagné de trois points, et je pense qu'ils ont fait la fête", déclare le principal intéressé à 1 News.

Les deuxième et troisième prénoms du Néo-Toulonnais - Wales et Twickenham - rendent également hommage au parcours des Tongiens lors de cette compétition. D'un côté, ajouter "Wales", pays de Galles en français, permettait de mettre l'accent sur l'un des pays hôtes du tournoi (avec l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande). En l'occurrence, c'est au Millenium Stadium de Cardiff que s'est joué le match d'ouverture entre le pays de Galles et l'Argentine (victoire 23-18 des locaux). D'un autre côté, le "temple du rugby" était le stade dans lequel les joueurs de ces îles du Pacifique sud croisait le fer avec l'Angleterre quelques jours plus tard (une cuisante défaite, 101-10).