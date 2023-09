France-Nouvelle-Zélande : les All Blacks auront bien un plan anti-Antoine Dupont

Déterminés, les All Blacks vont tout faire pour contrer celui que l'on surnomme "le ministre de l'Intérieur". "Je suis certain que toutes les équipes qui l'affrontent ont un plan. On a le nôtre et on va le mettre à exécution", a affirmé le numéro 9 néo-zélandais, sans trop en dire. La stratégie "anti-Dupont" fait donc bel et bien partie de leur plan de jeu. "Défensivement, notre jeu repose pour beaucoup sur Dupont, ce qu'il peut faire et la façon de l'arrêter", a insisté le demi de mêlée de 34 ans.