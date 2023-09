Thomas Ramos : son pied n'a pas tremblé face aux All Blacks

Une statistique en deça de ses performances habituelles, mais qui aura eu le mérite de faire tenir les Bleus. Si la première période est dominée par les All Blacks dans le jeu, ils se montrent aussi indisciplinés. À la mi-temps, l'équipe de France mène d'un petit point (9-8), grâce aux trois pénalités du joueur toulousain de 27 ans (5', 20', 29'). Son jeu au pied, quelle que soit la difficulté du tir, s'est révélé payant, tandis que des transformations et des pénalités sont manquées côté néo-zélandais.

Toujours bien placé, le joueur a également fait beaucoup de bien à son équipe en gagnant ses duels aériens en deuxième période, provoquant même le carton jaune de Will Jordan, en retard face à un arrière français réactif. Thomas Ramos parvient par la suite à transformer l'essai de son coéquipier Damian Penaud (55'), malgré un positionnement difficile, et signe deux autres pénalités au pied (65', 74'). L'arrière a été décisif et le public du Stade de France l'a bien compris. Il sort à la 77' aux côtés d'Antoine Dupont, sous les applaudissements des supporters.