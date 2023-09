France-Nouvelle-Zélande sur TF1 : 15,4 millions de téléspectateurs devant la victoire des Bleus sur les All Blacks, meilleure audience de l'année

Un formidable succès populaire. Très attendu, le choc entre France et Nouvelle-Zélande (27-13) a rassemblé 15,408 millions de téléspectateurs en moyenne. Il s'agit de la meilleure audience de l'année et d'un "record historique pour un début de Coupe du monde" de rugby. La rencontre a été particulièrement suivie par les jeunes, puisque 83% des 4-14 ans et 85% des 15-34 ans se trouvaient devant leur écran. Un pic à 17 millions de Français devant TF1 a même été constaté, selon les données de Médiamétrie.