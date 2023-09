TOP CHRONO - France - Nouvelle-Zélande (27-13) : le résumé vidéo du match en 5 minutes

Jamais les All Blacks n'avaient goûté la défaite si tôt. En ouverture de sa Coupe du monde, le XV de France a dompté la Nouvelle-Zélande (27-13), vendredi 8 septembre, dans un Stade de France incandescent. Du jamais vu en phase de poules pour les triples champions du monde. Cueillis à froid, avec un essai encaissé après 92 secondes et la sortie précoce de Julien Marchand (12e), touché à une cuisse, les Bleus ont puisé au fond d'eux-mêmes en seconde période pour prendre l'ascendant grâce au jeu de pied de Thomas Ramos (17 points) et deux essais de Damian Penaud (55e) et Melvyn Jaminet (78e).

Ballotés par des Néo-Zélandais revanchards, après leur déroute historique face à l'Afrique du Sud (35-7) deux semaines plus tôt, les partenaires d'Antoine Dupont, peut-être crispés par l'enjeu et les attentes placées en eux par tout un pays, avaient tout de même réussi à faire front pour rejoindre les vestiaires en tête à la pause (9-8). Dans le coup, ils ont su attendre leur moment pour prendre le meilleur sur la bande à Mark Telea, auteur des deux essais néo-zélandais (2e, 43e). En deux minutes, un essai transformé de Damian Penaud (16-13, 55e) et un carton jaune pour Will Jordan (57e) ont fait basculer le match.