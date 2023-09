Coupe du monde 2023 : comment le rugby favorise la réinsertion dans les prisons en Uruguay

Depuis un accord signé en 2016 entre le ministère de l'Intérieur et la Fédération uruguayenne de rugby (URU), de nombreuses structures et associations ont monté des programmes de réinsertion des détenus via la pratique du rugby. Régulièrement, des bénévoles, des joueurs de la sélection en activité ou retraités ou des dirigeants se rendent sur place.

Tous peuvent participer, quel que soit leur passé ou les crimes qu'ils ont commis. Dans ces entraînements et matchs, "la personne n'est pas considérée pour le délit mais pour l'effort et la bonne conduite", explique Alejandra Otanha, la directrice technique adjointe du centre pénitentiaire de Punta de Rieles, à El Pais. À chaque fois, une image similaire : des sourires et des démonstrations collectives de joie qui tranchent avec la froideur des murs gris et des barreaux qui constituent leur quotidien.

Par le biais du programme "Pelota al Medio a la Esperanza", créé en 2010 dans le but de prévenir le décrochage scolaire et de promouvoir des valeurs saines de compétition chez les enfants et les adolescents issus de milieux socio-économiques défavorisés, environ 350 hommes et femmes se relayent chaque semaine pour enseigner ce sport dans huit prisons différentes, à travers cinq départements du pays.