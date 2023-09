EN DIRECT - France-Uruguay : après les All Blacks, les Bleus doivent garder la main

Pour les Tricolores en sortie de banc, ce sera donc plus qu'une mise en jambes. Puisqu'ils vont se frotter à un adversaire qui n'a rien à perdre, bien au contraire. "C'est notre premier match et il promet d'être historique. C'est la première fois qu'on rencontre la France, le pays hôte, qui fait partie des favoris. L'Uruguay arrive plus en forme que jamais", a averti l'entraîneur des arrières uruguayens, Joaquin Pastore. "On a très envie d'entrer dans l'histoire de cette Coupe du monde." Ce que devront empêcher à tout prix les Bleus. "On s'attend à ce qu'ils mettent énormément de cœur, d'activité et d'énergie", a expliqué le centre Arthur Vincent. "On y est préparés : on s'attend à un gros match. À nous de bien répondre collectivement pour faire face."