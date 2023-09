France-Uruguay : un moment de recueillement prévu avant le match, en hommage aux victimes au Maroc et en Libye

"La Coupe du Monde de Rugby 2023 et la famille mondiale du rugby sont solidaires des peuples de Libye et du Maroc en cette période extrêmement difficile", précise l'instance internationale de rugby dans un communiqué, ajoutant que ce moment permettra de "se souvenir de ceux qui ont perdu la vie, perdu des êtres chers et de tous ceux qui ont été touchés par les inondations en Libye et le tremblement de terre au Maroc". L'instance invite par ailleurs "toutes les équipes en lice à la Coupe du Monde de Rugby 2023 et la famille mondiale du rugby" à se joindre à ce moment de solidarité.

Interrogée par TF1info sur la forme qu'allait prendre ce moment de recueillement, les différents responsables n'ont pas encore tranchés. Un "moment de silence" devrait être respecté, mais la foule pourrait également être laissée libre d'exprimer son recueillement comme elle le souhaite, en applaudissant par exemple.