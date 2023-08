INTERVIEW - Coupe du monde 2023 : "Sous les radars", l'Australie met l'accent sur ses "certitudes" avant d'affronter les Bleus

Les regards sont portés sur l'Irlande, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande et bien sûr la France. À l'heure d'aborder le grand rendez-vous de l'Ovalie, rarement l'Australie a paru autant en retrait au moment de se livrer au petit jeu des pronostics. Avec deux victoires lors des dix derniers matchs, et, au passage, une humiliante défaite contre l'Italie (28-27), les Wallabies traversent une crise de résultats. Par ailleurs, de nombreux choix du sélectionneur Eddie Jones interpellent une large partie des observateurs qui lui reprochent de se passer de certains joueurs talentueux et un manque de lisibilité globale. Avant d'affronter les Bleus, ce dimanche (17h45, en direct sur TF1 et MYTF1 et en live commenté sur TF1Info), l'heure est à la soupe à la grimace du côté des supporters australiens.

Une lecture que ne partage pas Pierre-Henry Broncan, arrivé en tant que consultant en charge des mauls chez les Wallabies en mai dernier. Passé par Toulouse, Castres et Bath - une dernière expérience qui lui a permis de se "familiariser avec le système anglo-saxon" et de nouvelles façons de faire -, le technicien français explique à TF1info pourquoi l'Australie pourrait créer la surprise dans l'antre dionysienne et, surtout, pendant le prochain Mondial (8 septembre-28 octobre).