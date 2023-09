INTERVIEW - Dan Carter, légende des All Blacks : "La France a son rond de serviette à la table des favoris"

La Coupe du monde s'ouvre ce vendredi 8 septembre. Et on ne pouvait pas rêver mieux qu'un choc entre la France et la Nouvelle-Zélande pour lancer la compétition en grande pompe. Êtes-vous aussi impatients que nous ?

Dan Carter : Bien sûr. Il y a une effervescence folle, une excitation dingue autour de ce match. Tout le monde a envie que ça commence, que ça ait lieu maintenant. La France est l'une des meilleures équipes au monde, derrière l'Irlande et l'Afrique du Sud. Elle est talentueuse, solide et régulière. Pour moi, les All Blacks ont encore du travail pour rattraper les Bleus. Mais la Nouvelle-Zélande demeure une grande équipe, avec des joueurs de classe mondiale. Ils n'ont pas eu le succès que les All Blacks ont eu l'habitude d'avoir ces dernières années, mais lorsqu'une Coupe du monde démarre, on observe souvent qu'il y a un pic de performance. Comme tout le monde, j'ai hâte de voir ce match et que le coup d'envoi soit donné.

En 2016, à l'occasion du tournage d'un clip pour l'un de vos sponsors, vous aviez assuré que vous ne rateriez un France-Nouvelle-Zélande pour rien au monde. En quoi ce match est-il différent d'un autre ?

Entre la France et la Nouvelle-Zélande, il y a une histoire singulière, une énorme rivalité en Coupe du monde. Ça remonte à la première édition, en 1987, lors de laquelle les deux équipes, avec Serge Blanco d'un côté et John Kirwan de l'autre, se sont affrontées en finale. Heureusement, les All Blacks sont sortis victorieux ce jour-là. Mais ça n'a pas toujours été le cas dans les autres face-à-face. Je me souviens de la défaite en 1999. J'étais en larmes devant ma télévision, j'étais dévasté. Je n'avais jamais vu les Français jouer avec une telle domination auparavant. C'était incroyable. Et puis, au cours de ma carrière, j'ai eu la chance de les affronter à quatre reprises en Coupe du monde. On a gagné et on a perdu contre eux. Ces confrontations ont forgé notre rivalité. Le fait que cette rencontre soit le match d'ouverture du Mondial rend la chose encore plus spéciale.