INTERVIEW - La "profondeur d’effectif", "l’atout numéro un du XV de France" pour la Coupe du monde

Le jour de gloire va-t-il (enfin) arriver ? Équipe la plus souvent placée sans jamais être titrée (trois finales perdues), la France veut profiter d'accueillir la Coupe du monde 2023 pour mettre fin à la malédiction. Point positif, elle n'a jamais semblé autant en capacité de soulever le trophée Webb Ellis tant elle a accumulé confiance et automatismes ces dernières années. À cela s'ajoutent un savant mélange entre jeunesse et expérience et une énorme dose de talent. Oui mais voilà, Afrique du Sud, Irlande, Nouvelle-Zélande ou encore Argentine... Toutes ont aussi des ambitions légitimes sur la ligne de départ. Pierre-Henry Broncan, spécialiste des ballons portés au sein du staff de l'Australie - autre outsider pour la victoire finale - et observateur avisé du rugby tricolore - lui qui a entrainé du côté de Castres et Toulouse - revient pour TF1info sur la candidature tricolore.