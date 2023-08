L'art de vaincre selon Dan Carter, légende des All Blacks : "L'échec n'existe pas, ce n'est qu'une façon d'apprendre"

Il est l'une des légendes vivantes de son sport. À la fois buteur, créateur et finisseur, chantre de l'élégance et de l'efficacité, Dan Carter a laissé une trace unique dans le rugby. Ouvreur de génie, auteur de 1598 points en 112 sélections sous le maillot à la fougère (le meilleur total, tous pays confondus), 400 de plus que son compère anglais Jonny Wilkinson (1179 points), l'ancien maître à jouer des All Blacks a tout gagné. Grâce à sa science du jeu aiguisée, le mythique numéro 10, élu trois fois meilleur joueur du monde (2005, 2012 et 2015), a soulevé par deux fois le trophée Webb Ellis, en 2011 et 2015.

Des victoires qu'il a bâties dans l'adversité. Huit ans après la sortie de son autobiographie, "The Perfect 10", retiré des terrains depuis 2021, livre les clés qui lui ont permis d'atteindre individuellement et collectivement le succès. Une méthode en dix points qu'il dévoile dans un ouvrage intitulé L'art de vaincre, à paraître le 23 août aux éditions Marabout. TF1info est allé, fin juin, à la rencontre de l'ex-rugbyman néo-Zélandais, champion de France avec Perpignan (2009) et le Racing 92 (2016), dans un luxueux hôtel de la capitale. L'occasion pour lui de nous expliquer pourquoi les grands leaders sont faits, et non pas nés.