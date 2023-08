Arthur Vincent : "Le XV de France, c'est une vraie bande de potes"

On a pu vous voir à l'œuvre à l'entraînement. Malgré l'effort soutenu et continu qui vous est demandé depuis le stage à Monaco, vous y allez plein badin. Quel est votre ressenti à la fin de ce premier bloc de la préparation pour le Mondial ?

Plutôt bon. Jour après jour, on se rapproche de l'objectif. On avait tous hâte de se retrouver et de commencer, enfin, à préparer cette Coupe du monde. On sort d'un mois de préparation très intense, avec un travail de précision. On a eu un peu chaud lors de notre séjour à Monaco, donc ça nous a fait du bien de retrouver un peu d'air frais ici, à Marcoussis, même si je préfère le soleil du Sud. (rires) Là, on approche de la première étape, avec le match contre l'Écosse (le samedi 5 août à 16h, en direct sur TF1, MYTF1 et TF1info). On essaie tous de s'envoyer (sic) au maximum pour que le groupe arrive prêt.

Depuis quatre ans, il se dégage une grande force collective de ce groupe. Rien n'est feint. Vous vous applaudissez, vous vous encouragez, vous vous poussez… Malgré le couperet de la liste finale, la concurrence a l'air saine entre vous.

Solidarité et entraide sont nos mots d'ordre. On est au service de chacun, pour le bien de tous. On est là pour remplir le même objectif. C'est comme ça qu'on réussira à créer cette émulation et le meilleur groupe possible. On le sait : il y aura des déçus (lors de l'annonce de la liste, le 21 août au JT de 13H de TF1), mais il est important que le "nous" passe avant le "je". On se côtoie depuis pas mal de temps. On a un vécu commun, on se connait tous très bien. On a joué, pour la plupart, ensemble en jeunes ou on joue tous les week-ends les uns contre les autres. Il y a une vraie bande de potes, un gros noyau dur, et ça fonctionne plutôt bien. Si c'est ce qu'il en ressort, tant mieux, parce c'est que ce qu'il se passe réellement entre nous.