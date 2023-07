Émilien Gailleton, le nouvel "ovni" du XV de France : "J'essaie de ne pas me mettre la pression"

Vous êtes présenté comme le futur prodige du rugby tricolore, certains observateurs vous qualifient d'"ovni", vous pourriez devenir le plus jeune joueur français à participer à une Coupe du monde devant Romain Ntamack... Ça ne met pas un peu la pression ?

Cela pourrait, mais j'essaie de ne pas me la mettre. Mon entourage est très sain et me permet de garder les pieds sur terre. Il faut éviter de penser à tout ce qui peut te faire partir dans les étoiles. Je lis au minimum ce qui se dit sur moi, même si c'est positif. Je préfère me concentrer sur mes entraînements, mes matchs, ma performance. Je passe mon temps libre avec des personnes saines qui ne me donnent pas la grosse tête.

Comment se déroule votre intégration au sein du XV de France ?

Plus la préparation avance, plus je me sens intégré dans ce groupe. Avec Louis (Bielle-Biarrey, 20 ans, ndlr), nous étions les deux jeunes un peu observateurs. Désormais, nous devenons de plus en plus acteurs. Le groupe est assez jeune et vit très bien. Beaucoup de joueurs étaient dans ma situation il y a quatre ans, leur expérience m'aide beaucoup. De mon côté, j'essaie d'amener mon énergie, mon insouciance.