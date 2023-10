Irlande - Nouvelle-Zélande : le XV du Trèfle a-t-il espionné les All Blacks ?

La Coupe du monde de rugby frappée par des soupçons d'espionnage. Alors que l'Irlande et la Nouvelle-Zélande s'affrontent ce samedi au Stade de France (21h en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info), dans une rencontre aux allures de finale avant l'heure, le XV du Trèfle est accusé d'avoir espionné un entraînement des All Blacks. C'est en tout cas la question posée vendredi par un journaliste à l'entraîneur adjoint de la première nation mondiale, Mike Catt.

"Aviez-vous un photographe à l'entraînement des All Blacks, hier ?", a ainsi demandé la presse, comme le rapporte le quotidien britannique The Independent. Mike Catt, visiblement surpris, a privilégié une réponse pleine d'humour. "Je suis désolé, je n'en faisais pas partie", a-t-il lancé.