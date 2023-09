Irlande-Roumanie : le XV du Trèfle écrase les "Chênes" roumains

Avant le match, le demi d'ouverture de 38 ans avait avoué en conférence de presse ressentir "un peu de nervosité". Cela ne l'a pas empêché d'inscrire deux essais, son 16e et son 17e en sélection irlandaise, et réussir 7 transformations sur 8. Sélectionné pour sa 4e Coupe du monde, il porte son total de points en sélections à 1074 points, talonnant l'ancien international irlandais, et actuel sélectionneur du Stade Rochelais, Ronan O'Gara, qui en a inscrit 1083.

Le match avait pourtant bien débuté pour la Roumanie, qui a profité d'Irlandais peut-être assommés par la chaleur pour inscrire le premier essai de la rencontre. Suite à une relance petit côté du virevoltant Vaosova, Rupanu a récupéré le ballon pour finir dans l'en-but irlandais. L'actuel première nation de rugby au classement mondial World Cup a néanmoins répondu du tac au tac, pour ensuite ne plus s'arrêter, décrochant le bonus offensif au bout de la 34e minute de jeu.