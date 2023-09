EN DIRECT - Irlande-Tonga : bien plus qu'une mise en jambes pour le "XV du Trèfle"

Se jauger et ne rien laisser en chemin. Avant ses deux derniers matchs cruciaux, contre l'Afrique du Sud puis l'Écosse, deux confrontations qui détermineront le classement final de sa poule, l'Irlande se voit offrir un sérieux défi. À Nantes, les partenaires de Johnny Sexton, capitaine et ouvreur du "XV du Trèfle", vont affronter les Tonga, samedi 16 septembre (à 21h, en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info). Un adversaire bien plus tenace que les "Chênes" roumains que la première nation au classement World Rugby avaient transformés en petits bois (82-8) lors de leur entrée en lice.