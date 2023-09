EN DIRECT - Italie-Uruguay : après les Bleus, les "Teros" vont-ils faire trembler les Italiens ?

Mais, cette fois, l'adversité sera d'un tout autre niveau. Les Uruguayens, qui ont joué crânement leurs chances face aux Bleus, sont persuadés de pouvoir rivaliser avec des Italiens "très joueurs". "On était prêts pour le premier match et ce sera encore le cas pour le deuxième", a affirmé le deuxième ligne Manuel Leindekar. "On sera attendu, mais c'est normal. On sait que ce qui s'est passé la semaine dernière (contre la France, ndlr) ne doit rien au hasard et on veut le confirmer cette semaine". D'ailleurs, ils ne s'en cachent pas, l'Italie et la Namibie sont leurs "deux véritables objectifs du tournoi". Deux victoires contre ces deux adversaires, "c'est le minimum que l'on s'est fixé", a assuré leur sélectionneur Esteban Meneses. Voilà les Transalpins prévenus.