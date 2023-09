"La RATP sera au rendez-vous" : Jean Castex rassure avant l'ouverture de la Coupe du monde de rugby

Deux syndicats ont appelé les agents des stations et des gares de la régie à faire grève, notamment pour réclamer de meilleures primes pendant le Mondial de rugby, qui se tient du 8 septembre au 28 octobre, en France. Force ouvrière, dont l'appel à la grève court sur toute la durée de la compétition, dénonce le montant des primes que toucheront durant le Mondial les agents des stations et gares, inférieur à celles octroyées aux conducteurs de métro et RER. Le syndicat proteste aussi contre le fait que ces primes ne seront versées qu'"à une partie" des agents des stations et gares, et non "à l'ensemble" de ces salariés.

La CGT a, de son côté, déposé un préavis de grève qui ne concerne que le jour du coup d'envoi du Mondial. Ce syndicat critique notamment "les différences de traitement" entre salariés du groupe "en fonction de leur métier" et "les primes versées en fonction des jours, des lignes, des stations ou gares".