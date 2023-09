Coupe du monde de rugby : Darmanin annonce une "mobilisation des forces de l'ordre sans précédent"

La fête du rugby va débuter. À compter de ce vendredi 8 septembre, et jusqu'à la fin du mois d'octobre, la Coupe du monde de rugby s'installe en France. À quelques mois des Jeux olympiques et paralympiques, 20 équipes vont se disputer la victoire finale à l'occasion de 48 rencontres organisées dans neuf villes de l'Hexagone, de Lille à Marseille en passant par Saint-Denis et Lyon. Outre le domaine sportif, la sécurité de l'événement demeure un enjeu majeur pour les quelque 2,5 millions de spectateurs attendus, dont 600.000 étrangers.

"La sécurité relève de la responsabilité de l'organisateur pour l'intérieur des stades, mais de l'État pour l'extérieur des stades", a rappelé ce mercredi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, à l'occasion de la présentation du dispositif de sécurisation. Durant toute la compétition, nombreux seront les policiers et gendarmes à proximité immédiate des enceintes. Les équipes, elles, seront protégées par "le GIGN ou le Raid".