"Une belle aventure démarre" : sous le soleil de Monaco, le XV de France enfile le bleu de chauffe

Dans un souci de ne pas sursolliciter les organismes, le staff du XV de France a décidé de "compresser les journées", qui terminent d'un point de vue de l'effort physique à 15h, offrant ainsi un temps de récupération optimal aux joueurs. "Ils sont capables de toucher des objectifs très précis avec deux fois moins de volume d'entraînement", a expliqué le patron de la performance, afin d'avoir des "joueurs frais mentalement et physiquement". "Après le Mondial 2019, on s'était dit qu'on aimerait pouvoir dans quatre ans regarder les autres nations dans les yeux et pas se dire qu'on a deux mois pour rattraper les autres. Aujourd'hui, on est sur le même point de départ que les plus grands", a-t-il souligné. "C'est peut-être le plus important."