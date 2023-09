Marseille : des centaines de spectateurs ratent le début du match Angleterre-Argentine, World Rugby s'excuse

"Même si les supporters ont pu gagner leurs sièges, leur niveau de satisfaction est primordial à nos yeux, et nous travaillons avec toutes les parties pour comprendre ce qu'il s'est passé et prendre des mesures pour éviter de nouveaux retards lors des prochains matches de la Coupe du monde 2023 de rugby organisés dans ce stade", a réagi dans la soirée la fédération internationale World Rugby. Un peu plus tôt dans la journée, des spectateurs irlandais avaient aussi eu du mal à accéder au stade du Matmut Atlantique à Bordeaux, pour assister à la rencontre qui opposait leur équipe à la Roumanie.