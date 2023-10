Afrique du Sud-Tonga : à quelle heure et sur quelle chaine suivre le match crucial des champions du monde en titre ?

Dos au mur. Dominée par les Irlandais (13-8) et 2e au classement du groupe B, avec 10 points, l'Afrique du Sud n'a qu'une chose en tête : bonifier la victoire ce dimanche au Vélodrome. En passant quatre essais aux imprévisibles Tongiens, les champions du monde sortants seraient alors presque mathématiquement qualifiés.

À moins d'une invraisemblable "remontada" écossaise (actuellement 3e à 10 points) et d'un classement final qui pourrait voir "Boks", Irlande et XV du Chardon à égalité de points avec 15 points et donc une équipe éliminée au goal average.