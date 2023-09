Angleterre-Argentine : "inspirés" par le sacre de Lionel Messi, les Pumas "visent la même chose" au rugby

"Nous voulons faire la même chose au rugby." Neuf mois après le sacre planétaire de la bande à Lionel Messi au Qatar, qui a offert à l'Argentine du football sa troisième Coupe du monde, après 1978 et 1986, les Pumas se prennent aussi à rêver. Rêver de ramener le trophée Webb Ellis "à la maison" et de parader dans Buenos Aires. Ce qui relèverait de l'exploit historique, aucune nation sud-américaine n'ayant été titrée. "Ils nous ont inspirés. Quand on parle des couleurs, blanc et bleu ciel, nous visons tous la même chose", a assuré au Daily Mail le capitaine et talonneur argentin Julian Montoya, à l'aune de l'entrée en lice des siens contre l'Angleterre, samedi 9 septembre (à 21h, en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info).

Vainqueurs en Australie (34-31) et battus d'un petit point par le champion du monde sortant, l'Afrique du Sud (22-21), lors du Rugby Championship en juillet, les hommes du volcanique Michael Cheika avancent à découvert dans ce Mondial. Plus disciplinés dans le jeu, les protégés de l'ancien coach du Stade Français (2010-2012) sont tout autant armés offensivement, avec l'un des taux de conversion dans les 22 parmi les plus élevés sur l'année 2023. De quoi valider leur changement de statut. Longtemps perçu comme des outsiders, les partenaires de Santiago Carreras, le nouveau maître à jouer argentin, abordent le tournoi en favoris discrets. "Nous avons nos rêves et nos objectifs", a affirmé Julian Montoya, confirmant la volonté des Pumas de jouer les trouble-fêtes.