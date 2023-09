Coupe du monde de rugby 2023 : jouer à domicile, bonus ou pression supplémentaire ?

Thomas Ramos, également présent lors de cette conférence de presse, a rappelé la préparation du XV de France en amont du match. "Je ne sais pas s’il y a une grosse pression pour le moment, je ressens plus de l’envie", a-t-il indiqué, rappelant que "pour la plupart, on a déjà fait quelques matchs devant 80.000 personnes au Stade de France. On est préparé à ça".

En conférence de presse la veille, ce mardi 5 septembre, le 2e ligne Thibaud Flament a fait part de la même excitation. "On est préparé, on a joué pas mal de matchs à enjeux. C'est nouveau parce que c'est la Coupe du monde à la maison", a-t-il reconnu. "C'est un gros challenge, plus qu'une pression", a-t-il encore résumé, prêt, comme ses coéquipiers, à relever le défi qui les attend. Le public, de son côté, devrait répondre présent, alors que des fan zones ont été mises en place dans plusieurs villes de France et que les matchs des Bleus vont tous se jouer à guichets fermés.