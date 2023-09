France-Uruguay : malgré 12 changements, Fabien Galthié a aligné "la meilleure équipe du moment"

Des choix assumés par Fabien Galthié, soucieux de mobiliser tout son groupe et de faire souffler ses cadres. "C'est la meilleure équipe de France du moment, qui réunit de la fraîcheur et de la préparation", a-t-il justifié ce mardi devant la presse. "Nous avons constitué une équipe qui s'est préparée. C'est la plus complémentaire en termes de fraicheur, de motivation et d'associations. Nos quatre années vécues ensemble constituent la meilleure équipe de France du moment pour ce match."