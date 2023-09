Coupe du monde de rugby : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match France-Uruguay ?

Après avoir joué à Saint-Etienne et Nantes en préparation, les tricolores ont cette fois rendez-vous avec Lille, et le Stade Pierre Mauroy. Le coup d'envoi de ce duel contre Los Teros, déséquilibré sur le papier, sera donné à 21h, ce jeudi 14 septembre. "On a un peu joué le frein à la main, j'espère qu'on va réussir à se débloquer", a prévenu le capitaine français Antoine Dupont, pas totalement satisfait malgré la large victoire des siens contre les Néo-Zélandais. À noter que les Sud-Américains restent sur deux victoires en préparation, contre le Chili (26-25) et contre la Namibie (26-18).