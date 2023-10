Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud : gagner une Coupe du monde au Stade de France, les "Springboks" ont la recette

Bis repetita 16 ans plus tard ? Cette fois, les Springboks sont dans la situation inverse : ils vont tenter de conserver leur titre, que les All Blacks espèrent reprendre, après l'avoir déjà glané en 1987, 2011 et 2015. Mais le Stade de France semble bien leur porter bonheur. Entre 1999, 2007 et 2023, l'Afrique du Sud a remporté six de ses sept rencontres de Coupe du monde disputées à Saint-Denis. Sa seule défaite ? Le revers face à l'Irlande (8-13), le 23 septembre dernier.