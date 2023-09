Matchs de la Coupe du monde de rugby à Lille : que faire avant et après le match ?

Comme son nom l'indique, O'Scotland, situé rue Solférino à Lille, est un pub à l'ambiance écossaise où regarder des matchs de rugby. Le bar propose naturellement des écrans pour suivre la compétition de la Coupe du monde de rugby 2023, un large choix de bières et plusieurs tapas à déguster.

Lorsque l’on cherche un pub où visionner du rugby à Lille, on pense également au Gourmet bar. En plus d’être particulièrement moderne et original en termes de décoration, ce lieu propose aussi une cuisine française et de saison. Un coin lounge avec écran géant est prévu pour les amateurs d’événements sportifs.

Enfin, rue Saint-Jacques, vous pouvez vous rendre à Box2Box, l’un des établissements préférés des fans de sport. Ce lieu convivial est particulièrement plébiscité les soirs de matchs alors pour déguster de bonnes planches de fromage et de charcuterie agrémentées de bières pressions, pensez à réserver.