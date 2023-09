Matchs de la Coupe du monde de rugby à Lyon : que faire avant et après le match ?

Situé au cœur de Lyon, le Wallace Bar est connu pour diffuser une variété d'événements sportifs, y compris des matchs de rugby. Il propose une ambiance animée et conviviale, ainsi qu’un large choix de whiskys et autres boissons. À manger, on trouve des burgers et des plats de saison.

Dans le vieux-Lyon, les fans de sport se donnent également rendez-vous au bar-restaurant The Saint James. Un lieu apprécié pour son ambiance chaleureuse, et sa grande variété de bières pressions.

Rue Lainerie dans le 5ᵉ arrondissement de Lyon, vous pouvez visionner les matchs de la coupe du monde de rugby au Smoking Dog. Ce bar anglais au décor pittoresque offre une ambiance décontractée et un large éventail de boissons et de plats.