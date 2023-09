Matchs de la coupe du monde de rugby à Nantes : que faire avant et après le match ?

Du 8 septembre au 28 octobre, il sera possible d’assister à pas moins de 48 matchs de la Coupe du monde de rugby organisée en France. Le stade de La Beaujoire à Nantes accueillera plusieurs matchs de la compétition. Si sous n'avez pas de billets et recherchez des bars et restaurants où les regarder entre amis à Nantes, voici nos recommandations. De séjour dans la ville du petit LU, découvrez également que faire avant ou après les matchs !