Matchs de la Coupe du monde de rugby à Nice : que faire avant et après le match ?

Le Carnaval de Nice est l'un des plus grands et des plus célèbres carnavals du monde. Chaque année, pendant environ deux semaines en février, la ville se transforme en un spectacle de couleurs, de musique et de parades extravagantes.

Les plages de Nice sont faites de galets, car la ville est entourée par deux fleuves côtiers, d’un côté le Var et de l’autre le Paillon. En parallèle, la morphologie de la côte est pentue, empêchant ainsi au sable de rester sur les plages.

Dès le XIXe siècle, les Anglais ont fait de la Baie des Anges leur lieu de prédilection où passer l’hiver, raison pour laquelle ils ont offert leur nom à la promenade la plus célèbre du monde, à l'initiative du Révérend Lewis Way.