Matchs de la Coupe du monde de rugby à Saint-Etienne : que faire avant et après le match ?

Le Saint-Patrick, situé rue des Martys de Vingré, est l’endroit idéal pour regarder un match de la coupe du monde de rugby entre amis. Les supporters se rassemblent ici pour profiter de l'atmosphère électrique pendant les matchs, en compagnie d'autres fans. De plus, leur large sélection de bières et leur menu varié en font une option incontournable pour les amateurs de sports.

Sur la Place Jean-Jaurès, il est aussi possible de se rendre au Six-Nations, aussi appelé le QG des rugbymans ! Il s’agit d’un pub 100 % rugby où l’on peut déguster des bières en provenance des 6 équipes du tournoi de rugby (France, Angleterre, Écosse, Pays de Galles, Italie et Irlande). Côté food, on retrouve le traditionnel fish and chips et plusieurs fingers food, le tout en regardant des matchs de rugby !

Place Grenette, vous pouvez aussi vous rendre au BXL Saint-Etienne, un bar accessible à tous diffusant les matchs des événements sportifs !