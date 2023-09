Matchs de la Coupe du monde de rugby à Toulouse : que faire avant et après le match ?

Avec 22 titres de champion de France, Toulouse est la capitale française du rugby. C'est une ville qui fait la part belle au sport et cela fait le bonheur des fans de rugby ! Il est possible de regarder les matchs de la coupe du monde au sein du pub anglais The George and Dragon, situé au cœur de Toulouse. Il offre une ambiance chaleureuse et conviviale pour regarder les matchs de rugby. Ses spécialités : une large sélection de bières et de plats typiquement britanniques, comme les fish and chips !

Les amateurs de rugby sont également particulièrement attachés au Marcel’s Pub. Doté d'écrans HD de qualité, le pub garantit une excellente visibilité pour les matchs. Leur menu propose une variété de plats et de boissons, allant des burgers aux bières locales. L'ambiance animée et le service attentif font de cet établissement un choix solide pour profiter de l'action de la Coupe du monde de Rugby.

Enfin, pour une ambiance moderne avec une touche de brasserie britannique, rien de mieux que The Frog & Rosbif, situé rue de l’Industrie à Toulouse. Vous pourrez y suivre les matchs sur de grands écrans tout en savourant des bières artisanales et des plats variés.